” المولد ” أدخل البهجة إلى قلوب عشاق الأخضر في 2017

ماجد محمد(صدى):

نجح نجم الاتحاد اللاعب فهد المولد، في أن يتربع على عرش قلوب جماهير المملكة، بعد مساهمته في وصول المنتخب الأخضر إلى كأس العالم 2018.

وبنهاية عام 2017 أصبح ” المولد ” هو اللاعب صاحب أكبر بهجةملأت قلوب مشجعي الأخضر على مدار هذا العام، حيث سجل هدف تأهل المنتخب في مرمى اليابان في إطار الجولة الأخيرة من تصفيات مونديال روسيا.

يُذكر أن المنتخب الأخضر عاد إلى كأس العالم باقدام ” المولد ” بعد غياب دام 12عامًا، فلم يشارك المنتخب في كأس العالم منذ 2006.