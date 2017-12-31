تسلا Model 3 تظهر جانبها الشرير بلون فضي ميدنايت

واشنطن(صدى):

اذا كنتم من عشاق سيارات تسلا Model 3 فيمكنكم أن تختبروا فكرة هذه السيارة هنا التي تظهر الجانب الشرير الداكن في السيارة من خلال اضافة لمسات سوداء مطفية للسيارة وعجلات سوداء ونوافذ مظللة .

وهذه السيارة قدمت من قبل معدل السيارات T Sportline الذي قرر التخلى عن الاطارات الكرومية للنوافذ واستخدام أفلام ساتان سوداء وتظليل 3M Crystalline لسطوح النوافذ كلها.

وتشمل التعديلات الأخرى في السيارة عجلات TST سوداء مطفية قياس 19 بوصة بجانب مقابض أبواب سوداء مطفية وشعار T لاعطاء السيارة شكل وتصميم شرير أكثر من السابق. وقام معدل السيارات بتظليل النوافذ بنسبة 70% للزجاج الأمامي والسقف الزجاجي بينما نوافذ الجانبين والخلف التظليل فيها بنسبة 40%.

أما بالنسبة للعجلات فهي تتوفر بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأسود المطفي والأسود اللامع والرمادي ميتاليك كما يوجد لون فضي بريليانت بتكلفة تبلغ 1600 دولار.