بالفيديو.. سائق حافلة يلقن راكب درسا قاسيا بسبب جرس

بوغوتا(صدى):

أقدم سائق حافلة كولمبي، على التعدي بالضرب المبرح على راكب بالحافلة عقب ضغطه على جرس الحافلة بشكل مبالغ فيه.

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي، مقكع فيديو يرصد تعدي سائق حافلة على راكب بلكمه بعنف ثم حاول خنقه، مما اضطر ركاب الحافلة لردع السائق بالقوة لعدم إصابة ضحيته بجراح خطيرة.

ويمكن سماع صراخ سيدة تقول إنها ستتقدم بشكوى رسمية ضد السائق، فهي تحاول العودة إلى منزلها بعد يوم عمل شاق ولا تحتاج إلى هذا النوع من الأمور.

وقال مدير شركة الحافلات في تصريحات لصحف محلية ، إن سلوك السائق غير مبرر لكنه تعرض إلى استفزاز مسبق، مضيفا أن الفيديو يظهر سوء استخدام الركاب لجرس التوقف عن طريق الضغط عليه باستمرار خلال الرحلة.