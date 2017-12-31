شركة ” Rigson ” تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” Rigson ” الدولية، المتخصصة في مجالات النفط والغاز والطاقة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات، عن ١٧ وظيفة شاغرة في مجال الهندسة والإدارة، لحملة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى.

وأشارت الشركة أن الوظائف متاحة بفروع الشركات المتعاقدة والتابعة لها، في كل من الرياض، الدمام، الخبر، والأحساء، تحت مسمى:

١- مهندس حقل

٢- مهندس عمليات

٣- أخصائي توظيف

٤- فني كهربائي

٥- منسق الامتثال الميداني

٦- أخصائي مراقبة الآبار- عمليات الحفارات الأرضية

٧- سائق شاحنة ثقيلة

٨- خبير فني حقل

٩- مساعد أول مشغل

١٠- مشغل الخدمة- أنظمة الحفر

١١- منسق الخدمات والمواد المشروع

١٢- مسؤول معدات حفر

وأوضحت إن التقديم ومعرفة شروط الوظائف من خلال الرابط التالي: هنا .