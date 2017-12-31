استراليا: ضبط 69 كيلو هيروين و 8 أطنان حشيش في بحر العرب

أستراليا(صدى):

استطاعت القوات البحرية المسئولة عن مراقبة شمال المحيط الهندي وبحر العرب، من ضبط 69 كيلو غرام من الهيروين خلال دورياتها في الأيام الـ3 الأخيرة.

وأكد قائد القوات الأسترالية في الشرق الأوسط اللواء جون فريوين، أن السفينة ” إتش.إم.أي.إس وارامونغا ” تمكنت من ضبط 8 أطنان من الحشيش، أمس السبت، في بحر العرب.

وأشار ” فريوين ” إلى أن قيمة المخدرات المضبوطة تقدر بـ4150 مليون دولار أسترالي، لافتًا إلى أن هذه الكمية فاقت كميات جميع الشحنات التي سبق وأن عثر عليها مسئولي الأمن البحري في الشرق الأوسط.

يُذكر أن السفينة ” إتش.إم.أي.إس وارامونغا ” جزء من القوات البحرية التي تشارك فيها 30 دولة لمراقبة شمال المحيط الهندي وبحر العرب في إطار مكافحة الإرهاب.