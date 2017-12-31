أسباب منعت إدارة الأهلي من الاستغناء عن المدرب الأوكراني

ماجد محمد(صدى):

تسببت نتائج فريق الأهلي الفترة الماضية، في تعالي الأصوات المطالبة بإقالة المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، على الرغم من احتلال فريقه المركز الثاني بفارق نقطة عن الهلال المتصدر.

ويوجد أسباب تجعل إدارة الأهلي لا تستجيب لمطالب الأقالة، على رأسها أن اللاعبين لا يريدون رحيل ” ريبروف ” فأنة على الرغم من الأداء المتذبذب إلا أنهم قادرون على التواصل معه وفهم أفكاره.

والشرط الجزائي الكبير في عقد المدرب الأوكراني يُعد سببًا هامًا أيضًا لعدم الاستغناء عنه، بجانب إدراك الإدارة أن رحيل المدرب حاليًا قد يسبب اضطرابًا في نتائج الفريق.

وشهدت المباراة الأخيرة هزيمة الأهلي بثلاثية في مواجهة النصر، في إطار الجولة الـ 16 من دوري المحترفين.