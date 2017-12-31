أسباب منعت إدارة الأهلي من الاستغناء عن المدرب الأوكراني
تسببت نتائج فريق الأهلي الفترة الماضية، في تعالي الأصوات المطالبة بإقالة المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، على الرغم من احتلال فريقه المركز الثاني بفارق نقطة عن الهلال المتصدر.
ويوجد أسباب تجعل إدارة الأهلي لا تستجيب لمطالب الأقالة، على رأسها أن اللاعبين لا يريدون رحيل ” ريبروف ” فأنة على الرغم من الأداء المتذبذب إلا أنهم قادرون على التواصل معه وفهم أفكاره.
والشرط الجزائي الكبير في عقد المدرب الأوكراني يُعد سببًا هامًا أيضًا لعدم الاستغناء عنه، بجانب إدراك الإدارة أن رحيل المدرب حاليًا قد يسبب اضطرابًا في نتائج الفريق.
وشهدت المباراة الأخيرة هزيمة الأهلي بثلاثية في مواجهة النصر، في إطار الجولة الـ 16 من دوري المحترفين.
القرشي[ عدد التعليقات: 2105 ] نشر منذ 1 ساعة
الأهلي دُمِر بفعل فاعل بدءً من هيئة الرياضة والرئيس المكلف ونائبه الماخذين وضع الأموات ومن ثم عبث
المدرب وبعض اللاعبين الشللية إللي من مصلحتهم إستمرار هذا المدرب المعتوه من اجل ضمان إستمراريتهم
في النادي وضمان خانتهم كأساسيين في الفريق وهم في الحقيقة لا يستحقون أن يمثلوا أيآ من فرق الدرجة
الثانية لتواضع وإنهيار مستواهم .
والمظلوم وسط كل تلك الأمواج المتلاطمة من الأحداث هما الجمهور والكيان .