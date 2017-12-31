أمانة القصيم تكثف جولاتها على عربات بيع المواد الغذائية
كثفت أمانة منطقة القصيم، جولاتها على العربات المتنقلة لبيع المواد الغذائية بمدينة بريدة، وأخذ العينات لفحصها؛ والتأكد من سلامة المواد الغذائية.
وقالت وزارة الشئون البلدية والقروية في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” أمانة منطقة القصيم تقوم بجولات مكثفة على العربات المتنقلة لبيع المواد الغذائية بمدينة بريدة، وأخذ المسحات والعينات لفحصها مختبريا و التأكد من الحالة الصحية للعاملين والتأكد من سلامة المعروض من المواد الغذائية وطرق تداولها خارج وداخل السيارات وطرق حفظ وطهي وتحضير الأطعمة “.
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