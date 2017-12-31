أمانة القصيم تكثف جولاتها على عربات بيع المواد الغذائية

سالم المطيري(صدى):

كثفت أمانة منطقة القصيم، جولاتها على العربات المتنقلة لبيع المواد الغذائية بمدينة بريدة، وأخذ العينات لفحصها؛ والتأكد من سلامة المواد الغذائية.

وقالت وزارة الشئون البلدية والقروية في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” أمانة منطقة القصيم تقوم بجولات مكثفة على العربات المتنقلة لبيع المواد الغذائية بمدينة بريدة، وأخذ المسحات والعينات لفحصها مختبريا و التأكد من الحالة الصحية للعاملين والتأكد من سلامة المعروض من المواد الغذائية وطرق تداولها خارج وداخل السيارات وطرق حفظ وطهي وتحضير الأطعمة “.