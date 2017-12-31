12 معلومة لا تعرفها عن قطار الحرمين السريع

عادل الحربي(صدى):

يعد مشروع قطار الحرمين السريع، نقلة حضارية كبيرة بالمملكة، حيث يخدم الحجاج والمعتمرين سنوياً، كما يوفر عليهم الوقت والجهد؛ نظراً لأنه يقطع المسافة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في أقل من نص ساعة.

ومن المنتظر أن يتم تدشين القطار رسمياً في مارس القادم، حسبما أعلنت شركة كونسورتيوم الإسبانية حيث سيقوم الاتحاد الإسباني المسؤول عن هذا المشروع بأول اختبار للركاب اليوم 31 ديسمبر، من خط المدينة المنورة الذي يسمى ” أفي الصحراء “، ومن ثم اختبار قطار الحرمين السريع لنقل حجاج بيت الله الحرام، ليبدأ بشكل منتظم العمل في مارس 2018.

وفي هذا الإطار، ترصد ” صدى ” أبرز 12 معلومات عن قطار الحرمين السريع في السطور التالية:

1. تبلغ سرعته300 كم ساعة، وطوله يصل إلى 450 كيلو متر.

2. ينقل 60 مليون راكب سنويا، 166.000 يومياً.

3. تكلف مشروع قطار الحرمين 6.736 مليار يورو.

4. يحتوي المشروع على 35 قطاراً، وفي المستقبل سيكون 55.

5. والقطار يحتوي على 13 عربة بطاقة استيعابية 417 مقعدا.

6. قطار الحرمين السريع يربط مدينة جدة بمكة المكرمة عبر خط مزدوج طوله 78 كيلو مترًا، وهو ما سيختصر المسافة بين المدينتين إلى نحو 21 دقيقة.

7. يقطع 449 كيلومتر في أقل من ساعتين ونصف الساعة بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

8. كما يقطع المسافة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في 5 محطات.

9. تم اعتماد 30 تقنية في قطار الحرمين، ويتأقلم مع ارتفاع درجات الحرارة من 50 درجة إلى أقصى درجة حرارة متوقعة في المملكة.

10. سيتم افتتاح قطار الحرمين السريع في مارس 2018.

11. تم الاتفاق على المشروع في 2011.

12. يستهدف المشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، ومن ضمنها خدمات النقل ليصل عدد ضيوف الرحمن من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر بحلول العام 2030.