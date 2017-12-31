دواء الكحة قاتل للأطفال

أماني الغامدي(صدى):

حذر الأطباء من تناول دواء الكحة بجرعات كبيرة لأنه يكون في هذه الحالة سام خاصة للأطفال دون ست سنوات.

وأكد الأطباء أن أدوية السعال تضم كميات من مكونات نشطة مثل مضادات الاحتقان الأنفية ومضادات الهيستامين ومكثفات السعال التي تضر بالأطفال وقد نكون سامة إذا تم تناولها بكيمات كبيرة.

وقال الدكتور ” أوليفر بيفينجتون ” كبير الأطباء المسجلين في طب الأطفال بمستشفى ” ساوثهامبتون ” أن لا يوجد دليل يؤكد أن أدوية السعال لها فاعلية كبيرة بل قد تضرر بالأطفال أكثر من علاجهم.

وأشار أنه يجب على الأباء والأمهات تجنب إعطاء الأطفال أدوية السعال ويمكن إعطائهم العسل والليمون .