” الأهلي المصري ” يمنح تركي آل الشيخ الرئاسة الشرفية

طلال الغامدي(صدى):

يبحث مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، في منح تركي آل الشيخ رئيس العيئة العامة للرياضة، الرئاسة الشرفية للنادي، كما يخطط لكشف عدة مكافآت لجماهيره مساء اليوم.

ويعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا، بالقاهرة، لكشف المفاجآت، والتي من أبرزها، البدء في مشروع الاستاد الخاص بالنادي، بتمويل ضخم من السعودية والإمارت.

وكان قد سافر تركي آل الشيخ إلى جمهورية مصر العربية، من أجل حضور المباراة الودية بين الأهلي وأتلتيكو مدريد، واستقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتم التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الرياضية المختلفة.