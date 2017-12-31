وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في جامعة الجوف

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت جامعة الجوف مجموعة وظائف أكاديمية شاغرة للمواطنين والمواطنات،بدرجة أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، في كل من سكاكا، والقريات، وطبرجل.

وحددت الجامعة عددًا من الشروط للمتقدمين للوظيفة، من بينها، أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية الثلاثة ” انتظام ” ، مطابقة التخصص في المراحل الدراسية الثلاثة بكالويوس، وماجستير، ودكتوراه، ألا يقل التقدير عن جيد جدًا، أن تكون المؤهلات العلمية من جامعات معترف بها، أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا، اجتياز المقابلة الشخصية.

وتبدأ فترة التقديم على وظائف جامعة الجوف: اعتباراً من تاريخ 13 / 4 / 1439هـ، حتى 23 / 4 / 1439هـ.

وتطالب الجامعة بمجموعة من الوثائق الرسمية ، من بينها، صورة الهوية الوطنية، السيرة الذاتية وتحمل عنوان رسالتي الماجستير والدكتواره والخبرات العملية والعلمية بما لا يتجاوز صفحتين، صورة من شهادة البكالوريوس والماجستر والدكتوراه، صورة من السجلات الأكاديمية، صورة من المعادلات للوثائق خارج المملكة، أبحاث علمية منشورة للحاصلين على تقدير جيد في مرحلة البكالوريوس وخاصة المتقدمين لدرجة أستاذ مساعد، موافقة جهة العمل أو إجازة دراسية أو استثنائسة للجاصلين على الدرجة العلمية.

وأوضحت جامعة الجوف أن التقديم يتم من خلال إرفاق الطلب والمستندات المطلوبة عن طريق موقع وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الجوف هنا .