بالصور .. أبرز الشخصيات الراحلة في 2017 بالمملكة

نايف السالم(صدى):

فقدت المملكة العديد من الشخصيات البارزة والمؤثرة هذا العام، نرصد أبرز 5 مشاهير رحلوا عن عالمنا في عام 2017م.

الأمير مشعل بن عبدالعزيز

توفي الأمير مشعل بن عبدالعزيز، رئيس هيئة البيعة، في شهر مايو عن عمر يناهز 92 عام. وتولى رئاسة الهيئة في عام 2007م، وهو الابن 14 من أبناء الملك عبدالعزيز.

الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز

رحل الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز عن عالمنا في 13 يوليو بعد أن كرس حياته لخدمة الوطن، وكان يشغل منصب نائب وزير الدفاع والطيران.

الأمير منصور بن مقرن آل سعود

توفي الأمير منصور بن مقرن آل سعود إثر تحطم طائرة هليكوبتر بأحد المناطق الجبلية، في 5 نوفمبر، أثناء تفقده عدد من المحافظات .

الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود

توفيت الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود في 27 نوفمبر، وقد أعلن الديون الملكي وفاتها وتم تشيع جثمانها من المسجد الحرام.

الشاعر إبراهيم خفاجي

رحل الشاعر إبراهيم خفاجي عن عمر يناهز 90 عام، وهو مؤلف النشيد الوطني للمملكة، وتوفي بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة.