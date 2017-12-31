بالصور .. أبرز الشخصيات الراحلة في 2017 بالمملكة
فقدت المملكة العديد من الشخصيات البارزة والمؤثرة هذا العام، نرصد أبرز 5 مشاهير رحلوا عن عالمنا في عام 2017م.
الأمير مشعل بن عبدالعزيز
توفي الأمير مشعل بن عبدالعزيز، رئيس هيئة البيعة، في شهر مايو عن عمر يناهز 92 عام. وتولى رئاسة الهيئة في عام 2007م، وهو الابن 14 من أبناء الملك عبدالعزيز.
الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز
رحل الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز عن عالمنا في 13 يوليو بعد أن كرس حياته لخدمة الوطن، وكان يشغل منصب نائب وزير الدفاع والطيران.
الأمير منصور بن مقرن آل سعود
توفي الأمير منصور بن مقرن آل سعود إثر تحطم طائرة هليكوبتر بأحد المناطق الجبلية، في 5 نوفمبر، أثناء تفقده عدد من المحافظات .
الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود
توفيت الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود في 27 نوفمبر، وقد أعلن الديون الملكي وفاتها وتم تشيع جثمانها من المسجد الحرام.
الشاعر إبراهيم خفاجي
رحل الشاعر إبراهيم خفاجي عن عمر يناهز 90 عام، وهو مؤلف النشيد الوطني للمملكة، وتوفي بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2486 ] نشر منذ 49 دقيقة
ي الله عليك يا دنيا غرور والله
والله في القلب حزن
والعين دمعة اللهم ارحم اموات تحت التراب
اللهم ارحمنا إذا صرنا الى ما صارو اليه في القبور وحدنا
معلمة[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 45 دقيقة
الله يرحمهم ويغفر لهم ولجميع موتانا وموتى المسلمين
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24725 ] نشر منذ 40 دقيقة
الله يرحم جميع موتى المسلمين
دائمآ أثناء ممارستي للرياضة ف اليل
أحب أمر على أحدى المقابر
وأسلم على أهلها
وأدعي لهم ولنفسي
زيارة القبور خاصة اليل تشعرك باالرهبة
هدوء مهييييييب
لكنه شد أنتباهي أحد القبور المكشوفه
المعده والمجهزه للدفن
أحس فيه شي غريب
ماأدري ومني بقول شي الين
ماأتأكد🤔
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1932 ] نشر منذ 35 دقيقة
اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين
واجعل اموااااااااااااات جنودنا من الشهداء
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2486 ] نشر منذ 30 دقيقة
قصيدة علي بن زين العابدين : حينما انشد ابياته في الزهو عن الدنيا
فقد اجاد وابعد ايما ابداع رحمه الله رحمة واسعة
ليس الغريب غريب الشام واليمن=إن الغريب غريب اللحد والكفن
ان الــغــريــب لــــــه حــــــق فــــــي غــربــتـــهعـلــى المقيـمـيـن فـــي الاوطـــان والـسـكـن
لا تــنـــهـــرن غـــريـــبـــا حـــــــــال غـــربـــتـــهالــــدهـــــر يـــنـــهــــره بـــــالـــــذل والـــمـــحــــن
ســـفــــري بــعـــيـــد وزادي لــــــــن يـبـلــغــنــيوقـــوتــــي ضــعــفـــت والـــمــــوت يـطـلـبــنــي
ولــــــي بــقــايــا ذنــــــوب لـــســـت اعـلـمــهــاالله يـعـلــمــهــا فـــــــــي الــــســـــر والـــعـــلـــن
مـــــا احــلـــم الله عــنـــي حــيـــث امـهـلــنــيوقـــــد تـمــاديــت فـــــي ذنــبـــي ويـسـتــرنــي
تـــمــــر ســـاعــــات أيـــامــــي بــــــــلا نــــــــدمولا بـــــكــــــاء ولا خــــــــــــوف ولا حــــــــــــزن
أنـــــا الـــــذي اغــلـــق الأبــــــواب مـجـتــهــداعــلـــى الـمـعـاصــي وعــيـــن الله تـنـظــرنــي
يـــــا زلـــــة كـتــبــت فـــــي غــفــلــة ذهـــبـــتيـــا حـســرة بـقـيــت فــــي الـقـلــب تـحـرقـنـي
دعــنـــي أنـــــوح عــلـــى نـفــســي وانــدبــهــاواقـــطــــع الـــدهــــر بـالـتـذكــيــر والــــحــــزن
كــأنــنــي بـــيـــن تـــلـــك الأهــــــل مـنـطــرحــاعــــلــــى الــــفــــراش وايـــديـــهـــم تـقــلــبــنــي
كـأنـنـي وحـولــي مـــن يـنــوح ومـــن يـبـكـيعــــــــلــــــــي ويــــنــــعــــانــــي ويــــنــــدبــــنــــي
وقــــــد اتــــــوا بـطــبــيــب كـــــــي يـعـالـجــنــيولـــــــم ارى الـطــبــيــب الــــيــــوم يـنـفــعــنــي
واشـتــد نــزعــي وصــــار الــمــوت يـجـذبـهـامــــن كــــل عــــرق بــــلا رفـــــق ولا هـــــون
واسـتـخــرج الــــروح مــنــي فــــي تـغـرغـرهــاوصــــار ريــقـــي مــريـــرا حــيـــن غـرغــرتــي
وغــمــضــونــي وراح الــــكــــل وانـــصـــرفـــوابـعــد الايـــاس وجـــدوا فـــي شــــرا الـكـفـنـي
وقــام مــن كــان احــب الـنـاس فــي عـجــلنــــحــــو الــمــغــســل يــأتــيــنــي يـغــســلــنــي
فــجـــاءنـــي رجـــــــــل مـــنـــهـــم فـــجـــردنـــيمــــــــن الـــثـــيـــاب واعــــرانـــــي وأفــــردنـــــي
وأودعـــونـــي عـــلـــى الألــــــواح مـنــطــرحــاوصــــار فــوقــي خــريــر الــمـــاء يـنـظـفـنـي
وأســكــب الــمــاء مــــن فــوقـــي وغـسـلـنــيغــســلا ثــلاثــا ونــــادى الــقـــوم بـالـكـفـنـي
وألــبــســونـــي ثـــيـــابـــا لا كــــمـــــام لـــــهـــــاوصـــــار زادي حـنــوطــي حــيـــن حـنـطـنــي
وأخــرجــونــي مــــــن الــدنــيــا فــــــوا أســـفـــاعـــــلـــــى رحـــــيـــــل بــــــــــلا زاد يــبــلــغــنـــي
وحـمــلــونــي عـــلــــى الأكــــتــــاف أربــــعــــةمـــــن الــرجـــال وخـلــفــي مـــــن يـشـيـعـنــي
وقــدمــونــي إلــــــي الــمــحــراب وانــصــرفــواخــلـــف الأمــــــام فــصــلــى ثــــــم ودعـــنـــي
صـــلـــوا عـــلـــي صــــــلاة لا ركــــــوع لـــهــــاولا ســــــجــــــود لــــــعــــــل الله يـــرحـــمـــنــــي
وأنــزلــونــي إلــــــي قـــبـــري عـــلـــى مـــهــــلوقــــدمـــــوا واحـــــــــدا مـــنـــهـــم يــلــحــدنـــي
وكـشــف الـثــوب عــــن وجــهــي ليـنـظـرنـيوأســبــل الــدمـــع مـــــن عـيـنـيــه أغـرقــنــي
وقـــــال هــلـــوا عـلــيــه الــتـــراب واغـتـنـمــواحـسـن الـثــواب مـــن الـرحـمـن ذي الـمـنـن
فـــــــــي ظـــلـــمـــة الـــقـــبـــر لا أم هـــــنـــــاكولا أب شـــــفـــــيـــــق ولا أخ يـــؤنــــســــنــــي
وهـالـنــي صــــورة فــــي الـعـيــن إذ نــظــرتمــــن هــولــي مـطـلــع مــــا قــــد أدهـشــنــي
مـــــن مـنــكــر ونـكــيــر مـــــا أقـــــول لـــهـــمقــــــد هــالــنــي أمـــرهـــم جــــــدا فـأفــزعــنــي
وأقــعـــدونـــي وجــــــــدوا فـــــــــي ســـؤالـــهـــممــالـــي ســـــواك الــهـــي مـــــن يـخـلـصـنــي
فـامـنــن عــلــي بـعــفــو مــنـــك يـــــا أمــلـــيفـــأنـــنـــي مــــوثـــــق بـــالـــذنـــب مـــرتـــهـــن
تـقـاســم الأهــــل مــالــي بـعـدمــا انـصــرفــواوصـــــار وزري عــلـــى ظــهـــري فـأثـقـلـنــي
واسـتـبـدلـت زوجــتـــي بــعـــلا لــهـــا بــدلـــيوحـكَّــمــتــه عـــلــــى الأمــــــــوال والــســـكـــن
وصــــيَّــــرت ولــــــــدي عــــبـــــدا لــيــخــدمـــهوصـــــار مــالـــي لــهـــم حـــــلا بـــــلا ثــمـــنِ
فــــــــــلا تـــغــــرنــــك الـــدنــــيــــا وزيــنـــتـــهـــاوانـظـرالــى فـعـلـهـا فــــي الأهــــل والــوطـــن
وانـظـر إلــي مــن حـــوى الـدنـيـا بأجمـعـهـاهــــل راح مـنـهــا بـغــيــر الـحــنــط والـكــفــن
خــــذ الـقـنـاعـة مــــن دنــيــاك وارض بــهـــالــو لــم يـكــن لـــك فـيـهـا إلا راحـــة الـبــدن
يـــــا زارع الـخــيــر تــحــصــد بـــعـــده ثـــمـــرايــــا زارع الــشــر مــوثــوق عــلـــى الــوهـــن
يــا نـفـس كـفـي عــن العصـيـان واكتـسـبـيفــــعــــلا جــمـــيـــلا لــــعـــــل الله يــرحــمــنـــي
يــا نـفـس ويـحــك تـوبــي واعـمـلـي حـسـنـاعــســى تـجـزيــن بــعــد الــمــوت بـالـحـسـن
ثـــــم الــصـــلاة عــلـــى الـمـخــتــار ســيــدنــامــا وضـــأ الـبــرق فـــي شـــام وفـــي يـمــن
والـــحـــمــــد لله مــمــســيــنـــا ومــصــبــحــنـــابالخير والعفو والإحسان والمنن
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1944 ] نشر منذ 25 دقيقة
رحمهم الله تعالى و رحم جميع موتى المسلمين
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2486 ] نشر منذ 20 دقيقة
قصيدة علي بن زين العابدين : حينما انشد ابياته في الزهد عن الدنيا
فقد اجاد وابعد ايما ابداع رحمه الله رحمة واسعة
ليس الغريب غريب الشام واليمن=إن الغريب غريب اللحد والكفن
ان الــغــريــب لــــــه حــــــق فــــــي غــربــتـــه عـلــى المقيـمـيـن فـــي الاوطـــان والـسـكـن
لا تــنـــهـــرن غـــريـــبـــا حـــــــــال غـــربـــتـــه الــــدهـــــر يـــنـــهــــره بـــــالـــــذل والـــمـــحــــن
ســـفــــري بــعـــيـــد وزادي لــــــــن يـبـلــغــنــي وقـــوتــــي ضــعــفـــت والـــمــــوت يـطـلـبــنــي
ولــــــي بــقــايــا ذنــــــوب لـــســـت اعـلـمــهــاالله يـعـلــمــهــا فـــــــــي الــــســـــر والـــعـــلـــن
مـــــا احــلـــم الله عــنـــي حــيـــث امـهـلــنــي وقـــــد تـمــاديــت فـــــي ذنــبـــي ويـسـتــرنــي
تـــمــــر ســـاعــــات أيـــامــــي بــــــــلا نــــــــدم ولا بـــــكــــــاء ولا خــــــــــــوف ولا حــــــــــــزن
أنـــــا الـــــذي اغــلـــق الأبــــــواب مـجـتــهــداعــلـــى الـمـعـاصــي وعــيـــن الله تـنـظــرنــي
يـــــا زلـــــة كـتــبــت فـــــي غــفــلــة ذهـــبـــت يـــا حـســرة بـقـيــت فــــي الـقـلــب تـحـرقـنـي
دعــنـــي أنـــــوح عــلـــى نـفــســي وانــدبــهــاواقـــطــــع الـــدهــــر بـالـتـذكــيــر والــــحــــزن
كــأنــنــي بـــيـــن تـــلـــك الأهــــــل مـنـطــرحــا عــــلــــى الــــفــــراش وايـــديـــهـــم تـقــلــبــنــي
كـأنـنـي وحـولــي مـــن يـنــوح ومـــن يـبـكـي عــــــــلــــــــي ويــــنــــعــــانــــي ويــــنــــدبــــنــــي
وقــــــد اتــــــوا بـطــبــيــب كـــــــي يـعـالـجــنــي ولـــــــم ارى الـطــبــيــب الــــيــــوم يـنـفــعــنــي
واشـتــد نــزعــي وصــــار الــمــوت يـجـذبـهـا مــــن كــــل عــــرق بــــلا رفـــــق ولا هـــــون
واسـتـخــرج الــــروح مــنــي فــــي تـغـرغـرهــا وصــــار ريــقـــي مــريـــرا حــيـــن غـرغــرتــي
وغــمــضــونــي وراح الــــكــــل وانـــصـــرفـــوابـعــد الايـــاس وجـــدوا فـــي شــــرا الـكـفـنـي
وقــام مــن كــان احــب الـنـاس فــي عـجــلاً نحــــو الــمــغــســل يــأتــيــنــي يـغــســلــنــي
فــجـــاءنـــي رجـــــــــل مـــنـــهـــم فـــجـــردنـــي مــــــــن الـــثـــيـــاب واعــــرانـــــي وأفــــردنـــــي
وأودعـــونـــي عـــلـــى الألــــــواح مـنــطــرحــاوصــــار فــوقــي خــريــر الــمـــاء يـنـظـفـنـي
وأســكــب الــمــاء مــــن فــوقـــي وغـسـلـنــي غــســلا ثــلاثــا ونــــادى الــقـــوم بـالـكـفـنـي
وألــبــســونـــي ثـــيـــابـــا لا كــــمـــــام لـــــهـــــا وصـــــار زادي حـنــوطــي حــيـــن حـنـطـنــي
وأخــرجــونــي مــــــن الــدنــيــا فــــــوا أســـفـــا عـــــلـــــى رحـــــيـــــل بــــــــــلا زاد يــبــلــغــنـــي
وحـمــلــونــي عـــلــــى الأكــــتــــاف أربــــعــــة مـــــن الــرجـــال وخـلــفــي مـــــن يـشـيـعـنــي
وقــدمــونــي إلــــــي الــمــحــراب وانــصــرفــو اخــلـــف الأمــــــام فــصــلــى ثــــــم ودعـــنـــي
صـــلـــوا عـــلـــي صــــــلاة لا ركــــــوع لـــهــــا ولا ســــــجــــــود لــــــعــــــل الله يـــرحـــمـــنــــي
وأنــزلــونــي إلــــــي قـــبـــري عـــلـــى مـــهــــل وقــــدمـــــوا واحـــــــــدا مـــنـــهـــم يــلــحــدنـــي
وكـشــف الـثــوب عــــن وجــهــي ليـنـظـرنـي وأســبــل الــدمـــع مـــــن عـيـنـيــه أغـرقــنــي
وقـــــال هــلـــوا عـلــيــه الــتـــراب واغـتـنـمــو احـسـن الـثــواب مـــن الـرحـمـن ذي الـمـنـن
فـــــــــي ظـــلـــمـــة الـــقـــبـــر لا أم هـــــنـــــاك ولا أب شـــــفـــــيـــــق ولا أخ يـــؤنــــســــنــــي
وهـالـنــي صــــورة فــــي الـعـيــن إذ نــظــرت مــــن هــولــي مـطـلــع مــــا قــــد أدهـشــنــي
مـــــن مـنــكــر ونـكــيــر مـــــا أقـــــول لـــهـــم قــــــد هــالــنــي أمـــرهـــم جــــــدا فـأفــزعــنــي
وأقــعـــدونـــي وجــــــــدوا فـــــــــي ســـؤالـــهـــم مــالـــي ســـــواك الــهـــي مـــــن يـخـلـصـنــي
فـامـنــن عــلــي بـعــفــو مــنـــك يـــــا أمــلـــي فـــأنـــنـــي مــــوثـــــق بـــالـــذنـــب مـــرتـــهـــن
تـقـاســم الأهــــل مــالــي بـعـدمــا انـصــرفــواوصـــــار وزري عــلـــى ظــهـــري فـأثـقـلـنــي
واسـتـبـدلـت زوجــتـــي بــعـــلا لــهـــا بــدلـــي وحـكَّــمــتــه عـــلــــى الأمــــــــوال والــســـكـــن
وصــــيَّــــرت ولــــــــدي عــــبـــــدا لــيــخــدمـــه و صـــــار مــالـــي لــهـــم حـــــلا بـــــلا ثــمـــنِ
فــــــــــلا تـــغــــرنــــك الـــدنــــيــــا وزيــنـــتـــهـــا وانـظـرالــى فـعـلـهـا فــــي الأهــــل والــوطـــن
وانـظـر إلــي مــن حـــوى الـدنـيـا بأجمـعـهـا هــــل راح مـنـهــا بـغــيــر الـحــنــط والـكــفــن
خــــذ الـقـنـاعـة مــــن دنــيــاك وارض بــهـــا لــو لــم يـكــن لـــك فـيـهـا إلا راحـــة الـبــدن
يـــــا زارع الـخــيــر تــحــصــد بـــعـــده ثـــمـــرايــــا زارع الــشــر مــوثــوق عــلـــى الــوهـــن
يــا نـفـس كـفـي عــن العصـيـان واكتـسـبـي فــــعــــلا جــمـــيـــلا لــــعـــــل الله يــرحــمــنـــي
يــا نـفـس ويـحــك تـوبــي واعـمـلـي حـسـنا لعل تـجـزيــن بــعــد الــمــوت بـالـحـسـني
ثـــــم الــصـــلاة عــلـــى الـمـخــتــار ســيــدنــا مــا وضـــأ الـبــرق فـــي شـــام وفـــي يـمــن
والـــحـــمــــد لله مــمــســيــنـــا ومــصــبــحــنـــا بالخير والعفو والإحسان والمنن
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1944 ] نشر منذ 19 دقيقة
اللهم ارحمنا اذا صرنا إلى ما صاروا إليه