مالك أرض يستجيب لنداء السكان ويتبرع بـ 4 أمتار بالرياض

حمود العنزي(صدى):

تبرع مالك إحدى الأراضي الواقعة في أحد أحياء مدينة الرياض بـ4 أمتار من أرضه؛ لصنع ممر خاص بالكراسي المتحركة لمساعدة المعاقين للوصول لمسجد الحي.

وكان سكان أحد أحياء الرياض طالب مالك الأرض بالتبرع لهم بعرض متر واحد فقط؛ لتسهيل وصولهم إلى المسجد.

ووجه سكان الحي الشكر والتقدير لمالك الأرض على مبادرته الإنسانية، داعيين له بأن يكتب الله عمله في موازين حسناته.