مالك أرض يستجيب لنداء السكان ويتبرع بـ 4 أمتار بالرياض
تبرع مالك إحدى الأراضي الواقعة في أحد أحياء مدينة الرياض بـ4 أمتار من أرضه؛ لصنع ممر خاص بالكراسي المتحركة لمساعدة المعاقين للوصول لمسجد الحي.
وكان سكان أحد أحياء الرياض طالب مالك الأرض بالتبرع لهم بعرض متر واحد فقط؛ لتسهيل وصولهم إلى المسجد.
ووجه سكان الحي الشكر والتقدير لمالك الأرض على مبادرته الإنسانية، داعيين له بأن يكتب الله عمله في موازين حسناته.
ابو فاطمة الجهني[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 1 ساعة
بارك الله فيه وجزاه خير
متابع[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاه الله خير
برق الجنوب[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجزاك خير ويجعلها في موازين حساناتك
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2486 ] نشر منذ 1 ساعة
تلاقيها ذلك اليوم
يوم لاينفع مال ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم
666[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاه الله خير وجعلها الله في موازين حسناته
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22678 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجزاه خير