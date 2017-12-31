اللاعب ميرغيم مافراي يستطرد في وصف ” مكة ” ..وينسى مهنته

نواف السالم(صدى):

كشف اللاعب الألماني ميرغيم مافراي مسلم الديانة، عن الحالة الوحيدة التي يستطيع بها إخراج كرة القدم من رأسه، والتي تعتبر حالة نادرة نظرًا لكونها مهنته، وتعلقة الشديد بها، وهي عند تواجده في مكة المكرمة .

وعبر اللاعب عن إنبهاره بهذا المكان المقدس أثناء زيارته الثانية له، والذي يعتبر نقلة تغير حياته وتدفعه للأمام، قائلًا: ” مكة هي المكان المثالي للقيام بتغييرات في الحياة، اللحظة التي تدرك فيها حقا الكثير من الأشياء، التي تسير بشكل خاطئ في الحياة، هناك تقضي الوقت بشكل مغاير “.

وأضاف معبرًا عن مشاعر الود التي تملئ المكان : ” تنتبه لكل شئ، ما تقوم به وتقله، هدفك اليومي هو مساعدة الآخرين، والمدهش كيف يتعامل الناس مع بعضهم البعض ” ، مستكملًا: ” في مكة تنسي كل شئ فهناك تسود طاقة إيجابية بشكل كبير للغاية “.