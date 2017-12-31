إعلان ” نايكي ” يكشف حقيقة انتقال نجم ليفربول إلى برشلونة

ماجد محمد(صدى):

بعد تداول الأنباء عن سعي نجم ليفربول فيليب كوتينيو عن منزل للانتقال إلى برشلونة، جاءت شركة ” نايكي ” للأدوات الرياضية لتؤكد على انتقال ” كوتينيو ” إلى صفوف برشلونة خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

ونشرت ” نايكي ” عبر موقعها الإلكتروني إعلانًا حول قميص برشلونة، قائلة : ” فيليب كوتينيو مستعد لإضافة كامب نو، احصل على طقم برشلونة لموسم 2017-2018 وعليه اسم ” الساحر ” مجاناً حتى 6 يناير المقبل “.

وكان برشلونة خصص150 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات نجم ليفربول في الانتقالات الشتوية، بعد فشل محاولات الانتقالات الصيفية الماضية.