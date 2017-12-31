بالفيديو.. تصرف غير متوقع لهيفاء وهبي داخل ملهى ليلي

نورة الشهري(صدى):

أثارت الفنانة هيفا وهبي ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الأجتماعي عبر انتشار مقطع فيديو وهي داخل ملهى ليلي تجلس على الأرض .

وكان قد تم تسريب مقطع فيديو من افتتاح أحد الملاهي الليلية في بيروت، حيث حرصت وهبي على الحضور كضيفة شرف.

وظهرت هيفا وهي تجلس على الأرض بأزيائها، لتلقي التحيّة على أحد الأصدقاء أو المعجبين، الذي كان في الطابق السفلي من الملهى ، ما اثار ضجة بين المتابعين عبر مواقع التواصل لعفويتها وبساطتها .