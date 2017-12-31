بالفيديو.. تصرف غير متوقع لهيفاء وهبي داخل ملهى ليلي
أثارت الفنانة هيفا وهبي ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الأجتماعي عبر انتشار مقطع فيديو وهي داخل ملهى ليلي تجلس على الأرض .
وكان قد تم تسريب مقطع فيديو من افتتاح أحد الملاهي الليلية في بيروت، حيث حرصت وهبي على الحضور كضيفة شرف.
وظهرت هيفا وهي تجلس على الأرض بأزيائها، لتلقي التحيّة على أحد الأصدقاء أو المعجبين، الذي كان في الطابق السفلي من الملهى ، ما اثار ضجة بين المتابعين عبر مواقع التواصل لعفويتها وبساطتها .
الحربي[ عدد التعليقات: 440 ] نشر منذ 1 ساعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، أي تصرف عفوي وأي خرط فاضي ، تصرفاتها بهالحياة من رأسها لساسها كلها غلط ينطح غلط،
1- متعرية وفاصخة وماصخة بنسبة 100 % 👀👀👀
2- بايعه شرفها وعزها وطهارتها بنسبة 100% 👀👀👀
3- تراها يوم تتصرف بشكل عفوي – على قولتكم- وتسلم وهي جالسة على الأرض تراها بملهى ليلي مرقص
مكان وصخ 100 % وأوصخ منه الحشرات اللي فيه ترقص وتشرب خمر ودعارة وليا انتهت السهرة الخبيثة
انتشروا بالشوارع ينقلون معهم الأمراض الخطيرة والمميتة ((للبشر )) ؛ لذلك لايوجد تصرف أو سلوك
عفوي كماتزعمون 👀👀👀😂😂😂😂😂😂😂
مع وافر المحبة.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2486 ] نشر منذ 1 ساعة
ماني مطوع ولا ناي بشيخ
ولكني مسلم ذوفكر معتدل
اسأل الله لنا ولها الهداية
وحسن الخاتمة قبل الممات
ففي المستدرك على الصحيحين عن عبد الله بن الزبير قال : لما كان يوم فتح مكة هرب عكرمة بن أبي جهل وكانت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام امرأة عاقلة أسلمت ، ثم سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمان لزوجها فأمرها برده ، فخرجت في طلبه وقالت له : جئتك من عند أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس وقد استأمنت لك فأمنك ، فرجع معها ، فلما دنا من مكة ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه : ” يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنا مهاجرا ، فلا تسبوا أباه ، فإن سب الميت يؤذي الحي ، ولا يبلغ الميت ” ، فلما بلغ باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استبشر ووثب له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما على رجليه فرحا بقدومه .
as[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 56 دقيقة
ياصدى ارتقو شوي في طورحاتكم لاظن الموضوع يهم القاري ..
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22678 ] نشر منذ 51 دقيقة
عليه الصلاة والسلام
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22678 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله لايبلانا ولا يبلا بنا
هبلبل[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 41 دقيقة
ما هذا السخف؟ هل انقطع سيل الأخبار من الدنيا حت6لم يبقَ إلا هذا “اللا-خبر”؟
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2486 ] نشر منذ 41 دقيقة
جمل الله حالك
يا لمحرومة
ع افضل الصلاة والسلام
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1932 ] نشر منذ 14 دقيقة
قال تصرف عفوي قال ..
لو ماهو راعي دراهم ماجلست وبانت بلاويها وسلمت علية
nab3safi[ عدد التعليقات: 1049 ] نشر منذ 12 دقيقة
هم ضلوا عن الطريق المستقيم ارجو من الله لهم الهداية ولكن !! الادهى والامر انهم ضللوا الجيل بافعالهم وافكارهم الشاذة حتى اصبح الجيل يعتبرهم مثله الاعلى .. وهذه المشكلة الحقيقة !