بالفيديو.. الأمن الإيراني يفرق المظاهرات السلمية بالرصاص الحي

طهران(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتظاهرات الشعب الإيراني التي تجوب مدن وشوارع إيران؛ اعتراضًا على سوء الحالة الاقتصادية للبلاد وسياسة نظام ” الملالي “.

وتستخدم قوات الأمن الإيرانية وفقًا لتعليمات نظام ” الملالي ” برئاسة حسن روحاني، الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين السلميين في العاصمة الإيرانية طهران.

يُذكر أن الشعب الإيراني يتنفض ضد نظام الحكم منذ عدة أيام بتظاهرات واحتجاجات سلمية في 42 مدينة إيرانية وصولًا إلى العاصمة طهران؛ اعتراضًا على السياسة الخارجية الإيرانية وحالة الفقر التي وصلت إليها الشعب الإيراني بسبب هذه السياسة.