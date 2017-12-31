سيدة ترزق بتوأم بعد معاناة 14 عام بالرياض

حمود العنزي(صدى):

نجح فريق طبي في أحد مستشفيات الرياض من إنهاء معاناة سيدة تبلغ من العمر 38 عام،عانت من العقم ما يقرب من 14عام، وحملت ست مرات بشكل طبيعي إلا أن الحمل كان يفشل في الشهر الثاني والثالث .

وأشار الدكتور بندر العبد استشاري أمراض العقم ورئيس الفريق الطبي المعالج أن السيدة حاولت أن تجري عمليات أطفال أنابيب ولكنها لم توفق،موضحا أنه تم إجراء الفحوصات الطبية للزوج والزوجة وخضعوا لبرنامج علاجي وتخصيب من خلال الأنابيب ونقلت الأجنة للأم ونجحت العملية وتمت الولادة في الشهر التاسع بشكل طبيعي.