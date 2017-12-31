قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس

القدس المحتلة(صدى):

أعلنت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 20 فلسطينياً بالضفة الغربية والقدس المحتلة، فجر اليوم الأحد.

حيث اعتقلت قوات الاحتلال 9 فلسطينيين من بلدة العيسوية واثنين من مدينة نابلس بالضفة، كما اعتقلت شاباً من بلدة بدو بالقدس المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال كلا من سامح فاخورى واحمد علاونة من قرية جبع على حاجز عسكري، من حنين.

وكذلك اعتقلت شابين من منزليهما خلال عملية اقتحام لقرية المنشية فى بيت لحم، وسلمت الأسير المحرر هشام الطيطي من مخيم العروب شمال الخليل، استدعاء لمراجعة مخابراته.