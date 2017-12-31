الجيش اليمني يتصدى لمحاولة إرهابية للسيطرة على الخوخة مرة أخرى

فهمي محمد(صدى):

نفَذت عناصر من المليشيا الحوثي الإرهابية، هجومًا على مواقع تمركز المقاومة الشعبية بالدراجات النارية، شرق منطقة الخوخة بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

ونجح الجيش اليمني، في إفشال الهجوم الذي كان تستهدف اختراق مواقع المقاومة وتصويرها بكاميرات كانوا يحملوها معهم.

وبمساندة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة، تمكَن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من مقاومة الهجوم وإفشاله.

وكانت قوات الجيش الوطني، قد حررت الخوخة من سيطرة الحوثيين و نجحت في انتزاع مئات العبوات الناسفة والألغام البحرية، في ثلاثة حقول ألغام تم تفكيكها.