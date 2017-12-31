المرحلة الثانوية تتصدر قائمة الطلاب المعيدين للسنة الدراسية بنسبة 1.8%

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أن المرحلة الثانوية في التعليم تشهد أكبر نسبة في الطلاب المعيدين للسنة الدراسية بنسبة 1.8%.

وأوضحت الهيئة في مسح إحصائي لعام 2017، أن نسبة الطلاب المعيدين للسنة الدراسية في المرحلة الابتدائية بلغ 1.2%، بينما سجلت المرحلة المتوسطة نسبة 1.3%.

وجاء هذا المسح بالتزامن مع بدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي على مستوى المرحلتين المتوسطة والثانوية في جميع مناطق المملكة.