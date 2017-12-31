تعليم تبوك يستقبل استفسارات الاختبارات عبر الهاتف الاستشاري

محمود البلوي(صدى):

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة في إدارة الاختبارات والقبول استقبال استفسارات أولياء أمور الطلاب فيما يخص الاختبارات للفصل الدراسي الأول عبر خدمة الهاتف الاستشاري للاختبارات وذلك لتقديم الاستشارات والرد عليها بالتعاون مع وحدة الخدمات الإرشادية.

وبين المساعد للشؤون التعليمية بتعليم تبوك ماجد القعير إلى أن هذه الخطوة التي تأتي في إطار تهيئة الأجواء التعليمية الملائمة للطلاب خلال فترة الاختبارات سعياً لتحقيق اعلى معدلات الاطمئنان والتهيئة النفسية، لتكريس مفاهيم المعايشة والتأقلم مع كل الأجواء والظروف المحيطة بالطالب .

من جهته أوضح مدير إدارة الاختبارات والقبول بتعليم تبوك خالد أبو حوسه أن فترة تقديم الخدمة بدأت من الأسبوع الماضي وتستمر حتى الأسبوع المقبل من الساعة السادسة حتى الثامنة مساءاً يومياً، مشيراً إلى أنه سيتم الرد على استفسارات أولياء أمور الطلاب فيما يتعلق باختبارات نظام المقررات واختبارات النظام الفصلي والاختبارات والتقويم في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة