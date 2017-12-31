” قرقاش ” : ٢٠١٨ سنة التضامن والتواصل العربي

علي القحطاني(صدى):

أكد أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن أهم دروس ٢٠١٧، مواجهة الأزمات لا التصالح معها، فإدارة التحديات، صغيرة أم كبيرة، يؤجلها ويعقدها ولا يحلها، موضحا أن الطريق مازال طويلا أمام الخيار العربي لتحقيق أهداف الاستقرار والتنمية.

وأوضح ” قرقاش ” خلال حسابه الرسمي على تويتر، أن المؤشرات مشجعة ليبدو الخيار العربي واعدا، لتكن السنة القادمة سنة التضامن والتواصل العربي، لبناء جسور أمام تصدع الرهانات الإقليمية.

وأشار إلى مراهنة البعض على نموذج إقليمي طائفي، والبعض الآخر على ظاهرة صوتية متلونة، متمنيا أن يكون القادم هو الرهان العربي وأسسه السيادة والاستقرار والتنمية.