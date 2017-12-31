إحباط هجوم انتحاري لحركة ” طالبان ” في جلال أباد

كابول(صدى):

أعلنت قوات الأمن الأفغانية، اليوم الأحد، إحباطها هجومًا انتحاريًا لحركة ” طالبان ” باستخدام سترة مفخخة، في عاصمة إقليم نانجرهار جلال أباد شرقي أفغانستان.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم، أن صوات الأمن صادرت سترة ملئية بالمتفجرات من متجر في حي خوجاني قبل تفجيرها من قبل حركة ” طالبان ” في جلال أباد.

وأوضحت الحكومة أن قوات الأمن ألقت القبض على شخص واحد على صلة بمؤامرة التفجير، دون أي رد من الحركة المناهضة للحكومة في جلال أباد حتى الآن.