الداخلية الإيرانية تهدد بقمع الثورة.. والتلفزيون يؤكد: أجانب أطلقوا الرصاص على المتظاهرين

طهران(صدى):

زعم التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، أن الشرطة الإيرانية لم تقوم بإطلاق الرصاص اتجاه المتظاهرين خلال احتجاجات الأمس.

وقال التلفزيون الإيراني، في محاولة للهروب إلى الأمام، والابتعاد عن مسؤولية قتل المتظاهرين، إن من قام بإطلاق النيران عملاء أجانب.

الجدير بالذكر أن وزير الداخلية الإيراني، وجه التهديدات، في بيان له اليوم الأحد، إلى المتظاهرين، مشيرًا إلى أنه سيتم الرد على تلك التظاهرات، واصفًا المتظاهرين بأنهم مثيري فوضى ويهددون الأمن.