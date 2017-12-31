القيادة تهنئ رئيس ليبيريا بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية

نايف السالم(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس جورج وِيا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية ليبيريا.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية ليبيريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، برقية تهنئة لفخامة الرئيس جورج وِيا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية ليبيريا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية ليبيريا الصديق المزيد من التقدم والرق.