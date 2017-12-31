الرئيس اليمني يثمن مواقف دول التحالف ودورها في الانتصارات المحققة ضد الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

ثمن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، دور دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن بالانتصارات الساحقة التي يتم تحقيقها ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية الموالية لإيران.

وأثنى هادي خلال اتصال هاتفي أجراه برئيس هيئة الأركان العامة في بلاده اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي، على المواقف الأصيلة والمشرفة لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني في ظروفه الاستثنائية.

ونوه بالانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات الجيش في جبهتي نهم والجوف وتمكنت من خلالها تسطير ملحمة بطولية تكللت بتطهير مناطقها من المليشيا ، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.