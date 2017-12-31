” بابكر ” يشيد بلاعبيه حتى بعد هزيمة القيصومة

ماجد محمد(صدى):

علق عصمت بابكر، مدير الكرة بنادي الوحدة، على هزيمة الفريق أمام القيصومة، أنه لا يوجد فريق لا يخسر، ضاربا بمثال هزيمة فريق الهلال الذي يعتبر أفضل نادي في الوطن العربي، أمام الفيحاء.

وأكد ” بابكر ” أن الخسارة مفيدة في بعض الأحيان، قائلا ” الهزائم تصحصح الفريق الخاسر وتعيده للوعي مرة أخرى “.

وأشاد مدير الكرة بالنادي، بلاعبين فريقه الذين يقفون بجوار ناديهم إثر الضائقة المالية التي يمر بها، مضيفا أن الثلاثة ملايين ريال الذي تلقاهم من رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، صرف منهم مرتب شهرين للاعبين حيث تأخر رواتبهم لمدة ١٠ أشهر.

وفاز القيموصة على الوحدة في المباراة المؤجلة في دوري الأمير فيصل بن فهد للدرجة الأولى بنتيجة ” ٤/٣ ” ، على أراضي ملعب نادي الباطن.