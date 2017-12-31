” الإذاعة والتلفزيون ” تؤسس فريق عمل لإجازة النصوص الدرامية والفنية

أماني الغامدي(صدى):

أسست هيئة الإذاعة والتلفزيون، فريق عمل لإجازة النصوص الدرامية والفنية، يضم صفوة من كتاب القصة والرواية والسيناريو بالمملكة، وقع الاختيار عليهم وفقًا للمعايير المهنية، بقيادة الرئيس التنفيذي للهيئة، حيث يتمثل دوره في مراقبة العمل ودعمه بحيادية دون التدخل في القرارات، بما يستوجب احترامًا لجمهور التلفزيون، وحفاظًا على الموارد.

ومنح الرئيس التنفيذي فرصًا للنقاش المفتوح، بين من قبلت أعمالهم، ومن تم رفض أعمالهم أيضًا، للحديث بشأن ما تتطلبه الهيئة من أعمال، وإحاطتهم علمًا بنهجها.

وعلى إثره قد نفذ رئيس الهيئة إجتماعا مع الفنانين راشد الشمراني وفايز المالكي وحسن عسيري، لمناقشة عملهم ” شير تشات ” ، والفنان طلال السدر لمناقشة ” اختراق.

وينعقد اليوم أيضًا اجتماع مع كل من المخرج عبد العزيز الشلاحي، لمناقشة عمله ” يا تلفزيوني ” ، والعنان عبدالله السدحان، لمناقشة عمله “بدون فلتر”، والعنان عبد الرحمن الخطيب، لمناقشة مجموعة من أعماله.