42 مدينة إيرانية تقف في وجه نظام ” الملالي ” وتطالب بالرحيل

طهران(صدى):

يواصل الشعب الإيراني انتفاضته ضد نظام ” الملالي ” برئاسة حسن روحاني، في 42 مدينة إيرانية حتى الآن، في ظل تكثيف النظام خططه لقمع الشعب.

حيث يكثف نظام ” الملالي ” جهوده للسيطرة على التظاهرات المطالبة بخلع نظام الحكم، من خلال مواجهتهم بالنياه الساخنة والرصاص الذي أدى إلى سقوط 8 قتلى من المتظاهرين في محافظة لورستان والعاصمة الإيرانية طهران، بالإضافة إلى المئات من الجرحى.

كما تشن الحكومة حملة اعتقالات واسعة لتكتيم فم الشباب المتظاهرين المطالبين بحقوقهم وإبعاد نظام الإرهاب الذي نهب ثرواتهم وأموالهم عن بلادهم.

ويسعى نظام الحكم إلى فرض حظر التجوال الليلي بعد الساعة الثامنة مساءً، وقطع شبكات التواصل الاجتماعي؛ لإغلاق الطرق والتواصل بين المتظاهرين.

يُذكر أن الشعب الإيراني بدأ انتفاضته ضد نظام الحكم منذ عدة أيام؛ اعتراضًا على سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسة الخارجية الإيرانية التي اعتبروها العامل الأساسي في الإضرار بحياتهم ومعاناتهم من الفقر.

وقام الشعب الإيراني بجميع أطيافه بالنزول إلى الميادين والشوارع وحرق صور ” خامئني ” في قلب العاصمة طهران.