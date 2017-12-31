عام التنازلات القطرية.. ” تميم ” يسمح بتقديم الخمور ويبيع أرضه للأجانب

طلال الضوي(صدى):

قدمت قطر خلال عام 2017، العديد من التنازلات الصادمة، بالتزامن مع المقاطعة العربية التي عصفت بها منذ 7 أشهر؛ لسياستها الداعمة للإرهاب، والمزعزعة لاستقرار وأمن الوطن العربي.

ومع نهاية عام 2017 ترصد ” صدى ” أبرز التنازلات الصادمة التي قدمها الأمير القطري تميم بن حمد.

السماح بتناول الخمور:

في خطوة صادمة للأمير القطري المُدلل، فتحت قطر الباب أمام تقديم الخمور خلال استضافتها لمونديال 2022؛ حرصًا على جذب الجماهير الأجنبية التي من المقرر أن تساند منتخاباتها في المونديال.

وتسبب هذا التنازل في إثارة غضب المواطنون في قطر والدول العربية التي اعتبرت هذه الخطوة معادية لعادات وتقاليد العرب وتعاليمهم الإسلامية.

” تميم ” يبيع أرضه للأجانب:

وفي قرار اعتبره الكثير أنه ظالم لأبناء الشعب القطري، ومنصف للأجانب، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ينص على تملك الأجانب للأراضي الفضاء، والأبنية والوحدات السكنية، والوحدات في المجمعات السكنية، مما يًعد تنازل عن حق الشعب على حساب كسب رضاء الأجانب.

التنازل عن تنظيم خليجي 23:

في إطار المقاطعة العربية، واستمرار قطر على سياستها المعادية للخليج العربي، ورفعها لراية ” إيران شريفة “، لجأت إلى التنازل عن تنظيم كأس الخليج ” خليجي 23 “، نظرًا لرفض الدول المقاطعة لفكرة تنظيم الدوحة للحدث، في ظل عِنادها وإصرارها على الإضرار بأمنهم.

المقاطعة تُزيد التنازلات:

ومع استمرار نزيف الخسائر الذي لحق بقطر عقب المقاطعة العربية، قرر رئيس الوزراء القطري خفض قيمة الإيجارية للشركات في المناطق اللوجيستية القطرية إلى النصف، خلال عامي 2018، و 2019.