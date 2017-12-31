عام التنازلات القطرية.. ” تميم ” يسمح بتقديم الخمور ويبيع أرضه للأجانب
قدمت قطر خلال عام 2017، العديد من التنازلات الصادمة، بالتزامن مع المقاطعة العربية التي عصفت بها منذ 7 أشهر؛ لسياستها الداعمة للإرهاب، والمزعزعة لاستقرار وأمن الوطن العربي.
ومع نهاية عام 2017 ترصد ” صدى ” أبرز التنازلات الصادمة التي قدمها الأمير القطري تميم بن حمد.
السماح بتناول الخمور:
في خطوة صادمة للأمير القطري المُدلل، فتحت قطر الباب أمام تقديم الخمور خلال استضافتها لمونديال 2022؛ حرصًا على جذب الجماهير الأجنبية التي من المقرر أن تساند منتخاباتها في المونديال.
وتسبب هذا التنازل في إثارة غضب المواطنون في قطر والدول العربية التي اعتبرت هذه الخطوة معادية لعادات وتقاليد العرب وتعاليمهم الإسلامية.
” تميم ” يبيع أرضه للأجانب:
وفي قرار اعتبره الكثير أنه ظالم لأبناء الشعب القطري، ومنصف للأجانب، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ينص على تملك الأجانب للأراضي الفضاء، والأبنية والوحدات السكنية، والوحدات في المجمعات السكنية، مما يًعد تنازل عن حق الشعب على حساب كسب رضاء الأجانب.
التنازل عن تنظيم خليجي 23:
في إطار المقاطعة العربية، واستمرار قطر على سياستها المعادية للخليج العربي، ورفعها لراية ” إيران شريفة “، لجأت إلى التنازل عن تنظيم كأس الخليج ” خليجي 23 “، نظرًا لرفض الدول المقاطعة لفكرة تنظيم الدوحة للحدث، في ظل عِنادها وإصرارها على الإضرار بأمنهم.
المقاطعة تُزيد التنازلات:
ومع استمرار نزيف الخسائر الذي لحق بقطر عقب المقاطعة العربية، قرر رئيس الوزراء القطري خفض قيمة الإيجارية للشركات في المناطق اللوجيستية القطرية إلى النصف، خلال عامي 2018، و 2019.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1127 ] نشر منذ 2 ساعتين
للحقيقة والتاريخ :
قطر تبيع الخمور للاجانب من العام 1990 وليس الان 2017 حيث كانت الخمور تباع للاجانب المقيمين بدولة قطر من العام 1990 عن طريق السفارة البريطانية بالدوحة وكان الامر يستلزم ان تكون أجنبى يعمل بقطر وان تحصل على راتب لايقل عن 3000 ريال قطرى شهريا وتحصل على حصة خمور شهرية ب 500 ريال قطرى والتقدم بطلب الى لجنة خاصة للموافقة عليها ثم يحول الطلب بعد الموافقة الى السفارة البريطانية لتحديد موعد صرف الخمور الشهرى . أجانب كثر فى قطر كان يحصل على الموافقة ويبيع الخمور بالسوق السوداء !!!! ثم تحولت الى شركة قطرية العام 1996
بيع الاراضى للأجانب:
كان يتم منذ عقود ولكن بطرق أحتيالية وغير منظمة ومنها تسجيل الارض بأسم قطرى ولكن المشترى الفعلى غالبا كان من الجنسية الفلسطينية أو الاردنية والهندية والباكستانية وكان يتم بناء فيلات على الارض ويسكن بها الاجنبى وغالبا كان يتمتع بالكهرباء والماء مجانا كون المالك والارض مسجلة بأسم قطرى وسببت الكثير من المشاكل للدولة تلك الممارسات وتم من سنوات أعتماد قانون فى العام 2009 يتيح تملك الاجانب لعقارات “ليس أراضى ” فى مناطق مميزة ومعينة فى الدولة مثل الوسيل واللولؤة والسد والان تم أعتماد قانون تملك الاراضى للاجانب مثل دولة الامارات العربية.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2486 ] نشر منذ 47 دقيقة
تميم يبيع الخمور من زمان
لأنه الشيخ الكاهن المفتي الكبير
حقه القرضاوي والصهيوني العربي
عزمي بشارهـ
اسموها مشروبات روحية وتم اجازتها انها ليست حرام
لكي تدعم المقاومة والمما نعة والمنا كحة
ههههههههههههههههههههههههه
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1932 ] نشر منذ 34 دقيقة
اخس يالحصني