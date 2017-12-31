الأهلي يعاقب داسيلفا بخصم 50% من راتبه

نواف السالم(صدى):

فتح مدرب الأهلي، سيرغي ريبروف، ملف اللاعب البرازيلي لوناردو داسيلفا، بشأن تغيبه عن الحضور إلى جدة الفترة الماضية.

وتقرر تحويل اللاعب إلى التدريبات الانفرادية، مع عقوبة إدارية بخصم 50% من راتبه. على أن يعود إلى التدريبات خلال الفترة القادمة.

كما يشعر ريبروف بالاستياء من تغيب داسيلفا عن مباراة النصر التي خسرها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث كان الفريق بحاجة إليه، ولم يتقبل الأسباب التي أعطاها داسيلفا مبررا عن غيابه.

يذكر أن لوناردو داسيلفا قد طالب بإجازة لمدة قصيرة لإنهاء ارتباطه في بلادة، إلا أنه تخلف عن الموعد المحدد لعودته.