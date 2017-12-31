القهوة الباردة هي الأفضل للجسم

واشنطن(صدى):

وجد علماء من جامعة توماس جيفرسون في الولايات المتحدة، أن تحضير القهوة بالماء البارد يؤدي إلى تحرير كمية أكبر من الكافيين وحمض الكلوروجينيك.

وأوضح الباحثين، أنه بتحليل ومقارنة الطرق العديدة في تحضير القهوة، تبيَن أن الماء البارد يحافظ على مكونات القهوة المختلفة، ولا يجعل المشروب مركز بهاتين المادتين إلا بعد 6 إلى 7 ساعات، وأيضاً يقلل من حموضتها ويجعلها حلوة المذاق.

وأظهرت، التجارب أن فعالية استخلاص هذه المواد من القهوة متعلقة بدرجة تحميصها وليس له علاقة بخشونة أو نعومة طحنها.