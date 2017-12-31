أخصائي تأهيل يكشف سبب إصابات لاعبي الهلال

ماجد محمد(صدى):

استعان نادى الهلال بجهاز طبي وبدني جديد بقيادة الأرجنتيني كارلوس ألبرتو بيدرو؛ لإيجاد حلول لتكرار إصابات نجوم الفريق المتتالية.

وأقال النادي الجهاز السابق؛ لضعف التشخيص وغياب الإعداد السليم، مما نتج عنه سوء في فرض الأحمال المناسبة، وعدم تطبيق الإطالات قبل و بعد المباريات بشكل سليم، مما أدى لتفاقم الإصابات لدى أغلب نجومه.

وكشف أخصائي التأهيل الرياضي والإصابات، ودكتوراة الطب البديل والتكميلي وسام الشعبيات، أن سبب إصابات اللاعبين تكمن في عدم التغذية بالشكل السليم، إضافة إلى الإصابات الناتجة عن التدخل الخارجي كالعنف أو أرضية الملعب، أما الإصابات العضلية فهي نتيجة للإعداد البدني السئ أو الحمل الزائد أو ازدحام جدول المباريات وعدم أخذ فترة كافية من الراحة والاستشفاء.