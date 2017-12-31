غضب جماهيري بسبب محترف الاتحاد

نواف السالم(صدى):

قام لاعب نادي الإتحاد المصري محمود عبد المنعم ” كهربا ” بنشر بيان على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي يرد من خلاله على هجوم جماهير الزمالك عليه بعد مشاركته مع الأهلي ضد أتيلتكو مدريد.

وقال كهربا : ” من اجل السلام ولا شئ سوى السلام تم اليوم مشاركتي في مبارة كرة قدم التي تجمع بين الاهلي المصري و اتلتيكو مدريد الاسباني مع العِلم إنى لا اشارك إلا بإذن نادي الزمالك الذى انتمى له و كامل احترامي و اخلاصي له و لجمهوره الوفى في ربوع الوطن العربي “.

وأضاف :” ارجوا من الجميع ان لا ينظر الي الامر بتعصب اعمى او ياخذه بأى محمل او معني سوى انه لاجل هدف اسمي وهو السلام والمحبة ونبذ العنف “.

وكانت بعض جماهير الزمالك قد هاجموا اللاعب بسبب إرتدائه قميص النادي الأهلي المصري فى المباراة الودية ضد أتيلتكو مدريد الإسباني.