فيديو مروع لتنين كومودو يلتهم قرد دفعة واحدة

متابعات(صدى):

رصد أحد المصورين مقطع فيديو مروع لتنين كومودو يفترس قرد متوسط الحجم ويلتهمه عن طريق ابتلاعه دفعة واحدة.

يُشار إلى أن الكومودو أضخم أنواع الورل من السحالي البرمائية، ويعيش فقط في جزر كومودو في سومطرة بوسط إندونيسيا، وهو نوع مهدد بالانقراض، ويحتوي فم تنين كومودو على 64 نوع من البكتريا التي تقوم بتسميم الفريسة.