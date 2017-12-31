فيديو مروع لتنين كومودو يلتهم قرد دفعة واحدة
رصد أحد المصورين مقطع فيديو مروع لتنين كومودو يفترس قرد متوسط الحجم ويلتهمه عن طريق ابتلاعه دفعة واحدة.
يُشار إلى أن الكومودو أضخم أنواع الورل من السحالي البرمائية، ويعيش فقط في جزر كومودو في سومطرة بوسط إندونيسيا، وهو نوع مهدد بالانقراض، ويحتوي فم تنين كومودو على 64 نوع من البكتريا التي تقوم بتسميم الفريسة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24725 ] نشر منذ 3 ساعات
الجووووووووووع كااااااافر🤗🤗🤗
🔥فتامين ((و ))🔥[ عدد التعليقات: 2325 ] نشر منذ 1 ساعة
بالعافية
روح الطائف رأس العقبة وسو لك مطعم
و لاعاد تجوع أبد 🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒