” مكافحة المخدرات ” توجه تحذيرا لأولياء الأمور في فترة الاختبارات

علي القحطاني(صدى):

وجهت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، اليوم، تحذيرًا لأولياء أمور الطلاب أثناء فترة الاختبارات، التي تجرى حاليًا، لحفظ الطلاب بمأمن عن أي أذى، أو ممارسة أمور تذهب العقل.

ونبهت الأمانة عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” أولياء الأمور قائلة، :” متابعة الأبناء خلال فترة الاختبارات يجنبهم التواجد في أماكن التفحيط والتي يكثر فيها ترويج المخدرات “.

يشار إلى أنه في الفترة الحالية، ينطلق موسم الاختبارات للفصل الدراسي الأول، مما تكثر فيه العديد من الحالات التي تستوجب التحذير وأخذ الاحتياط.