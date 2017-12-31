تركي آل الشيخ يكشف حقيقة استقالة عادل عزت من رئاسة الاتحاد

نواف السالم(صدى):

علق المستشار بالديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، على الأنباء المنتشرة حول استقالة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت.

ونفى ” آل الشيخ ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، هذه الإشاعات، مؤكدًا استمرار عادل عزت في منصبه حتى عام 2021 .

وكانت تداولت العديد من الصحف أنباء عن نية ” عزت ” على تقديم استقالته كرئيسًا للاتحاد؛ للتفرغ لمنصبه الجديد كرئيسًا لرابطة الأندية السعودية المحترفة لكرة القدم.

يُذكر أن عادل عزت فاز في انتخابات رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم في 31 ديسمبر 2016، كما تم تنصيبه رئيسًا لرابطة الأندية الثلاثاء الماضي.