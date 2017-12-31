لقمع الثورة.. مشروع لفرض حظر التجوال وقطع شبكات التواصل في إيران

طهران(صدى):

كشف مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عن تقديم الأجهزة الأمنية مشروع ينص على فرض حظر التجول الليلي بعد الساعة الثامنة مساءَ، بالإضافة لقطع شبكات التواصل الاجتماعي.

ويأتي المشروع على خلفية التظاهرات والاحتجاجات التي ضربت إيران الأيام الماضية، ووصلت إلى مناطق متعددة؛ اعتراضًا على سوء الأوضاع الاقتصادية، والسياسة الخارجية الإيرانية التي اعتبروها العامل الأساسي في الإضرار بحياتهم، ومعاناتهم من الفقر.

ويُذكر أن عناصر الثورة الإسلامية الإيرانية، وهم طلاب جامعتي طهران وأمير كبير، هم من أطلقوا شرارة التظاهرات في العاصمة الإيرانية، حيث اندلعت أمس الاحتجاجات من أمام بوابة جامعة طهران، حيث هتف الشباب باسقاط نظام الملالي الديكتاتوري، في محاولة للهروب من المسؤولية بتأييد الانقلاب على ” روحاني ” ، عقب توسع نطاق التظاهرات.