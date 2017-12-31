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بالفيديو .. وزير التعليم يتفقد سير الاختبارات في يومها الأول

بالفيديو .. وزير التعليم يتفقد سير الاختبارات في يومها الأول
نايف السالم(صدى):

قام وزير التربية والتعليم أحمد العيسى، بتفقد سير عملية الاختبارات في يومها الأول بالمملكة، ليحفر الطلاب والطالبات بتقديم الدعم لهم ورفع معنوياتهم.

يذكر أن الاختبارات التعليمية بدأت اليوم في المملكة ، لكلا من المرحلتين المتوسطة والثانوية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2486 ] نشر منذ 3 ساعات

ماشاء الله تبارك الله
كثير وزارء تغيروا
وانت كما انت
وحش وصامد امام
العواصف والدجالين وبائعي الكلام
هههههههههههههههههههه

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