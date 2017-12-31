بالفيديو .. وزير التعليم يتفقد سير الاختبارات في يومها الأول

نايف السالم(صدى):

قام وزير التربية والتعليم أحمد العيسى، بتفقد سير عملية الاختبارات في يومها الأول بالمملكة، ليحفر الطلاب والطالبات بتقديم الدعم لهم ورفع معنوياتهم.

يذكر أن الاختبارات التعليمية بدأت اليوم في المملكة ، لكلا من المرحلتين المتوسطة والثانوية.