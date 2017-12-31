بالفيديو .. وزير التعليم يتفقد سير الاختبارات في يومها الأول
قام وزير التربية والتعليم أحمد العيسى، بتفقد سير عملية الاختبارات في يومها الأول بالمملكة، ليحفر الطلاب والطالبات بتقديم الدعم لهم ورفع معنوياتهم.
يذكر أن الاختبارات التعليمية بدأت اليوم في المملكة ، لكلا من المرحلتين المتوسطة والثانوية.
#يحدث_الان#وزير_التعليم “العيسى” يتفقد سير #الاختبارات في اليوم الأول، ويحفز الطلاب ويدعم معنوياتهم pic.twitter.com/ClRQknYUs8
— هاشتاق السعودية (@HashKSA) 31 December 2017
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2486 ] نشر منذ 3 ساعات
ماشاء الله تبارك الله
كثير وزارء تغيروا
وانت كما انت
وحش وصامد امام
العواصف والدجالين وبائعي الكلام
هههههههههههههههههههه