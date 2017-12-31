الجماهير المصرية تتمنى بقاء ” الشلهوب ” في الأهلي بعد مباراة مدريد

نواف السالم(صدى):

تألق اللاعب محمد الشلهوب لاعب وسط نادي الهلال، في مباراة الأهلي المصري الودية مع نادي أتليتكو مدريد الإسباني، على استاد برج العرب بمحافظة الأسكندرية بمصر.

حيث شارك اللاعب بقميص النادي الأهلي، وتمكَن من من المساهمة في الهدف الثاني للنادي المصري، رغم عمره الذي تجاوز الـ36 ربيعاً.

وأعرب جماهير الشياطين الحمر، عن إعجابهم بـ ” الشلهوب ” ، متمنيين أن يظل يلعب في النادي الأهلي ولا يعود إلى المملكة.

وشارك في في اللقاء بقميص النادي الأهلي كلا من فهد المولد، حسن الراهب في التشكيلة الأساسية والثنائي محمد الشلهوب وياسر القحطاني كبدلاء كما شارك محترف الاتحاد كهربا ومحترف النصر المصري حسام غالي.