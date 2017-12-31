” اعتدال ” ينشر موقف تسامح لأشهر رجل أعمال في العالم

علي القحطاني(صدى):

نشر المركز العالمي لمكافحة التطرف ” اعتدال “، موقف تسامح لستيفن ماكدونالد رجل الأعمال الشهير، في إطار حملتها لنشر التسامح والاعتدال في عام 2018.وتحت عنوان ” كيف حافظ ستيفن على قلبه ” ، أشار المركز إلى حادث إطلاق النار عليه عام 1986 في نيويورك، عندما عفى على مطلق النار قائلاً :” أنا أعفو عن مطلق النار لأن الأسوأ من إصاباتي بطلقه هو أن أغذي الانتقام في قلبي “.

وأوضح المركز، أن ستيفن تحدَث مع مطلق النار عليه وطلب منه العمل سوياً في نشر مفهوم التسامح بين الناس، لكن الأخير توفي بعد إطلاق سراحه بحادث دراجة نارية.