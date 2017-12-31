خبر سار لجماهير النصر في الانتقالات الشتوية

ماجد الاشرم (صدى):

ذكرت مصادر صحفية عن اقتراب نادي النصر من حسم 3 صفقات أجنبية خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستنطلق يوم الخميس القادم، يأتي ذلك تنفيذاً لمطالب مدرب الفريق غوستافو الذي يرى ضرورة التغيير خلال المرحلة القادمة، خصوصاً أن الفريق تنتظره مباريات حاسمة محلياً.

ويتطلع المدرب الأرجنتيني لتحقيق الاستقرار الفني والسعي للمنافسة بقوة على البطولات المحلية فيما تبقى من الموسم الجاري.

‎في الوقت ذاته، تسعى الإدارة النصراوية إلى توفير السيولة المادية اللازمة لتسديد الرواتب المتأخرة وبعض القضايا المالية العالقة في غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم والتي تمنع النادي من التسجيل، ويتطلب توفير مبلغ يصل لـ«30 مليون ريال» لسداد الالتزامات المالية المطلوبة على النادي وضمان اللاعبين المحترفين.