دوريات أمنية لنقل الطلاب إلى قاعات الامتحان في القريات

علي القحطاني(صدى):

وجهت إدارة مرور محافظة القريات فرقها الميدانية، بنقل الطلاب إلى قاعات الامتحان بداية من اليوم (الأحد)، في حالات تعطل سياراتهم أو تعرضها لحوادث.

وبيّن مدير إدارة مرور القريات العقيد عبدالعزيز البريذع، أن 45 دورية مرورية ستنتشر خلال فترة الامتحانات على التقاطعات المؤدية للمدارس، إلى جانب الشوارع الداخلية والخارجية بالمحافظة.

وأوضح البريذع أن الدوريات ستكون مكلّفة بمتابعة حركة السير ومعالجة الاختناقات المرورية المعيقة لوصول الطلاب إلى مدارسهم، لافتاً إلى أن الدوريات ستراقب أيضاً الأماكن التي يتم فيها التفحيط لمنع حدوث أي ظواهر سلبية.