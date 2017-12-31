نورة شنار تطالب بمقاضاة ” تركيا ” في المحاكم الدولية

عادل الحربي(صدى):

طالبت الكاتبة الصحفية نورة شنار، المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بمحاكمة ” تركيا “، على خلفية احتلال العجم العثمانيين لبلاد المسلمين فيما سبق.

وأكدت ” شنار ” في تغريدة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن العجم مارسوا خلال فترة احتلالهم للبلدان العربية والإسلامية والأماكن المقدسة أبشع أنواع التعذيب وجرائم قتل ونهب وتشريد للمسلمين.

وقالت في تغريدة أخرى ” إذا كانت تركيا أردوغان تمثل العجم العثمانيين الذين اجتاحوا بلاد المسلمين وقتلو وشردوا وسرقوا وبدلوا دين الإسلام بنشر الشرك والخرافات فإنه يجب على كل عربي ومسلم رفع قضايا في المحاكم الدولية ومقاضاتها !! “.