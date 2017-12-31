دراسة دنماركية تكتشف علاج جديد لفيروس الإيبولا

كوبنهاغن(صدى):

كشفت نتائج دراسة دنماركية في جامعة كوبنهاغن، علاجا جديدا يمنع فيروس إيبولا من الانتشار، بمنعه من نسخ نفسه.

وأعلنت مجلة ” موليكولار سل ” المتخصصة في الكيمياء الحيوية والتي نشرت نتائج الدراسة، أن العلاج يتمثل في إيقاف نشاط إنزيم PP2A-B56، الذي يستخدمه الفيروس لنسخ نفسه؛ لتقييد انتشار الفيروس.

وأوضحت نتائج الدراسة أنه بعد إيقاف نشاط الإنزيم تقل قدرة نسخ الفيروس لنفسه بمقدار ١٠ أضعاف؛ ما يحول دون انتشار العدوى.