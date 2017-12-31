دراسة دنماركية تكتشف علاج جديد لفيروس الإيبولا
كشفت نتائج دراسة دنماركية في جامعة كوبنهاغن، علاجا جديدا يمنع فيروس إيبولا من الانتشار، بمنعه من نسخ نفسه.
وأعلنت مجلة ” موليكولار سل ” المتخصصة في الكيمياء الحيوية والتي نشرت نتائج الدراسة، أن العلاج يتمثل في إيقاف نشاط إنزيم PP2A-B56، الذي يستخدمه الفيروس لنسخ نفسه؛ لتقييد انتشار الفيروس.
وأوضحت نتائج الدراسة أنه بعد إيقاف نشاط الإنزيم تقل قدرة نسخ الفيروس لنفسه بمقدار ١٠ أضعاف؛ ما يحول دون انتشار العدوى.
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1946 ] نشر منذ 16 دقيقة
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