لأول مرة.. الرئيس القبرصي يزور المملكة لمدة يومين
أعلنت وسائل إعلام قبرصية، أن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، يستعد لزيارة المملكة في 2 يناير المقبل.
وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن الزيارة ستستغرق يومين؛ واصفة إياة بالزيارة الـ ” تاريخة والمهمة ” ؛ لأنها أول زيارة يقوم بها رئيس قبرصي إلى الرياض.
وتعتبر الزيارة هي الأولى من نوعها، حيث تأتي استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله “.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2486 ] نشر منذ 4 ساعات
حياك الله في بلاد آل سعود الكرام والله