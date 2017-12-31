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لأول مرة.. الرئيس القبرصي يزور المملكة لمدة يومين

لأول مرة.. الرئيس القبرصي يزور المملكة لمدة يومين
نايف السالم(صدى):

أعلنت وسائل إعلام قبرصية، أن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، يستعد لزيارة المملكة في 2 يناير المقبل.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن الزيارة ستستغرق يومين؛ واصفة إياة بالزيارة الـ ” تاريخة والمهمة ” ؛ لأنها أول زيارة يقوم بها رئيس قبرصي إلى الرياض.

وتعتبر الزيارة هي الأولى من نوعها، حيث تأتي استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله “.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2486 ] نشر منذ 4 ساعات

حياك الله في بلاد آل سعود الكرام والله

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