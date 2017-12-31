لأول مرة.. الرئيس القبرصي يزور المملكة لمدة يومين

نايف السالم(صدى):

أعلنت وسائل إعلام قبرصية، أن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، يستعد لزيارة المملكة في 2 يناير المقبل.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن الزيارة ستستغرق يومين؛ واصفة إياة بالزيارة الـ ” تاريخة والمهمة ” ؛ لأنها أول زيارة يقوم بها رئيس قبرصي إلى الرياض.

وتعتبر الزيارة هي الأولى من نوعها، حيث تأتي استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله “.