” هادي ” رئيسا لـ ” المؤتمر” خلفا لـ ” صالح “

فهمي محمد(صدى):

بدأ حزب المؤتمر الشعبي، مشاورات؛ من أجل بحث عودة العمل في الحزب بالنظام الداخلي له و مخرجات المؤتمر الذي تم عقده في 2008.

وأشارت مصادر إلى وجود توافق كبير حول عودة العمل بالنظام الداخلي؛ لتنصيب الرئيس اليمني عبد ربه هادي رئيسًا للحزب خلفًا للرئيس السابق الراحل علي عبد الله صالح .

وقالت المصادر إنه من المقرر انضمام أحمد علي صالح وأفراد عائلة الرئيس الراحل، لقيادة الحزب، من أجل عقد مؤتمر عام في أقرب فرصة عقب تحرير البلاد، مع وجود احتمالات بتصعيد نجل صالح داخل الحزب.

يُذكر أن العمل بالنظام الداخلي للحزب توقف عندما وقعت خلافات بين هادي وصالح عام 2013.

ولفتت المصادر إلى وجود تنسيق بين قيادات المؤتمر، والحكومة الشرعية، والتحالف؛ لإطلاق انتفاضة شعبية كبيرة في المدن التي تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي خلال الأيام القادمة.