صحة جازان تعلق على رفض طبيب التعامل مع مواطنة في حالة مخاض

تركي السالم(صدى):

علقت المديرية العامة لصحة جازان على واقعة رفض طبيب بمستشفى أحد المسارحة العام، التعامل مع مواطنة حضرت إلى المستشفى في حالة مخاض، ما جعلها تلد في ممر المستشفى أمام المراجعين.

وأوضحت صحة جازان أنها تحققت من الحالة، واتضح أن الجنين كان متوفى في بطن أمه منذ 4 أيام، وتم قبول الحالة والتعامل معها بعد وصولها للمستشفى وفق المتبع، ولا يزال التحقيق في بقية التفاصيل جارياً حفظاً لخصوصية المريضة.

كما أكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراء اللازم بحق شقيق المريضة؛ بسبب اعتدائه على الطبيب، وفق الأنظمة المتبعة.