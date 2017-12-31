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بالفيديو.. حلاق يقص أذن زبون ويتركه بقصة شعر غريبة

بالفيديو.. حلاق يقص أذن زبون ويتركه بقصة شعر غريبة
واشنطن(صدى):

أضطر شاب أمريكي لحلق شعره بالكامل ، عقب اقدام حلاق على قص شعره بطريقة غريبة واصابته في اذنه التي ظلت تقطر دماء داخل محل الحلاقة .

وأعلنت شرطة ولاية ويسكونسن الأمريكية ، ورود بلاغ من شاب يتم فيه حلاق باصابته في اذنه وتعرضه لسلوك غير منضبط منه ، فتم ضبط الحلاق للتحقيق معه .

وكان الشاب ذهب إلى صالون الحلاقة، وطلب قص شعره من الجانبين، كما طلب بتصفيفه من أعلى باستخدام مقص للحصول على قصة شعر جديدة لعيد الميلاد ، لكنه شعر بشيء غريب عندما كان يجلس على كرسي الحلاق، وفوجئ بالحلاق يقص شعره من المنتصف، كما أصاب أذنه وبدأ تقطر دما.

 


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12 تعليق

[ عدد التعليقات: 22678 ] نشر منذ 3 ساعات

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[ عدد التعليقات: 440 ] نشر منذ 2 ساعتين

بسم الله الرحمن الرحيم

الصراحة راحة ، عوافي يالطيب عوافي ، هذا درس قاسي لرواد محلات الحلاقة مضمونه : ليش ماتحلق

بالبيت كلها أدوات بسيطة مقدور عليها تلقاها بالصيدليات أو أي محل تسوق إلكتروني أو غيره ، وتفك

الحلاق من كثرة الضغوط اللي يواجهها باليوم الواحد من الزحمة ومشاكل الزبائن ، وإلا يابو الشباب

تحمل قطعة الإذن ؛ لأنك ماتسمع النصيحة الطيبة لذلك إذنك مالها داعي لازمها شوية تحليق👂👂😂😂😂

مع وافر المحبة .

[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههه هههههه الله لا يبلانا ماعاد في امان 💔

[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههه هههههه الله لا يبلانا ماعاد في امان انتبهوا 💔

[ عدد التعليقات: 4804 ] نشر منذ 1 ساعة

اكيد الحلاق شارب حليب سباع قبل مايحلق للزبون .

[ عدد التعليقات: 22678 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

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