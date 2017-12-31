بالفيديو.. حلاق يقص أذن زبون ويتركه بقصة شعر غريبة

واشنطن(صدى):

أضطر شاب أمريكي لحلق شعره بالكامل ، عقب اقدام حلاق على قص شعره بطريقة غريبة واصابته في اذنه التي ظلت تقطر دماء داخل محل الحلاقة .

وأعلنت شرطة ولاية ويسكونسن الأمريكية ، ورود بلاغ من شاب يتم فيه حلاق باصابته في اذنه وتعرضه لسلوك غير منضبط منه ، فتم ضبط الحلاق للتحقيق معه .

وكان الشاب ذهب إلى صالون الحلاقة، وطلب قص شعره من الجانبين، كما طلب بتصفيفه من أعلى باستخدام مقص للحصول على قصة شعر جديدة لعيد الميلاد ، لكنه شعر بشيء غريب عندما كان يجلس على كرسي الحلاق، وفوجئ بالحلاق يقص شعره من المنتصف، كما أصاب أذنه وبدأ تقطر دما.