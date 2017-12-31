بالفيديو.. حلاق يقص أذن زبون ويتركه بقصة شعر غريبة
أضطر شاب أمريكي لحلق شعره بالكامل ، عقب اقدام حلاق على قص شعره بطريقة غريبة واصابته في اذنه التي ظلت تقطر دماء داخل محل الحلاقة .
وأعلنت شرطة ولاية ويسكونسن الأمريكية ، ورود بلاغ من شاب يتم فيه حلاق باصابته في اذنه وتعرضه لسلوك غير منضبط منه ، فتم ضبط الحلاق للتحقيق معه .
وكان الشاب ذهب إلى صالون الحلاقة، وطلب قص شعره من الجانبين، كما طلب بتصفيفه من أعلى باستخدام مقص للحصول على قصة شعر جديدة لعيد الميلاد ، لكنه شعر بشيء غريب عندما كان يجلس على كرسي الحلاق، وفوجئ بالحلاق يقص شعره من المنتصف، كما أصاب أذنه وبدأ تقطر دما.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22678 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22678 ] نشر منذ 3 ساعات
علشان بعدها يسمع الكلام
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24726 ] نشر منذ 3 ساعات
انبلع التعليق🤔
الحربي[ عدد التعليقات: 440 ] نشر منذ 2 ساعتين
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، عوافي يالطيب عوافي ، هذا درس قاسي لرواد محلات الحلاقة مضمونه : ليش ماتحلق
بالبيت كلها أدوات بسيطة مقدور عليها تلقاها بالصيدليات أو أي محل تسوق إلكتروني أو غيره ، وتفك
الحلاق من كثرة الضغوط اللي يواجهها باليوم الواحد من الزحمة ومشاكل الزبائن ، وإلا يابو الشباب
تحمل قطعة الإذن ؛ لأنك ماتسمع النصيحة الطيبة لذلك إذنك مالها داعي لازمها شوية تحليق👂👂😂😂😂
مع وافر المحبة .
بنت النور[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه هههههه الله لا يبلانا ماعاد في امان 💔
بنت النور[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه هههههه الله لا يبلانا ماعاد في امان انتبهوا 💔
🚦🚦💄 عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2486 ] نشر منذ 1 ساعة
صرنا مصنع للتجارب ؟؟
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2486 ] نشر منذ 1 ساعة
😂😂😂
سيف[ عدد التعليقات: 4804 ] نشر منذ 1 ساعة
اكيد الحلاق شارب حليب سباع قبل مايحلق للزبون .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22678 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6651 ] نشر منذ 44 دقيقة
جاب العيد😂☺😈
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1946 ] نشر منذ 14 دقيقة
هههههههه حرب عليه الاحتفال بعيد رأس السنه